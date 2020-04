Nationale Veiligheidsraad beslist vandaag over definitief einde van competitie

De UEFA bevestigde dat de voetbalbonden hun nationale voetbalcompetities mogen stopzetten als de politiek wedstrijden verbiedt tot het moment dat een nieuwe competitie had moeten starten. Ook wanneer een hervatting van het seizoen economisch een te grote schade aan het voetbal zou berokkenen, mag de competitie stopgezet worden. Dat einde van het seizoen valt op 31 juli.

Concreet: als er voordien nog een speeldag gevoetbald kan worden, dan moet de competitie afgewerkt worden. In België zijn grote evenementen al verboden tot 31 augustus, al vallen voetbalwedstrijden zonder publiek daar nog niet onder. De Nationale Veiligheidsraad van vandaag brengt mogelijk al de nodige duidelijkheid. Feit is dat de taal van de UEFA – die eerst nog een bedreiging stuurde naar België toen het de competitie wou beëindigen – stevig van toon veranderd is.

En er is ook duidelijkheid omtrent de Europese ticketverdeling. De UEFA laat de keuze aan de nationale bonden, al moet dit wel op basis van de sportieve resultaten van het seizoen 2019-2020 gebeuren. Na de geruchten dat de UEFA de clubcoëfficiënten – die ook rekening houden met het Europese verleden van clubs – zou hanteren om Europese tickets toe te wijzen, is dit nieuws nu vooral voor Club Brugge een opsteker. Op basis van hun coëfficiënt staat Club pas op plek drie in België, nu mag het toch weer rechtstreeks naar de Cham­pions League.