“Niemand kan uitleggen dat Cercle Brugge met een miljardair als eigenaar een beroep doet op de Belgische belastingbetaler”

We zijn april 2020 na Christus. Heel Europa is bezet door het coronavirus. Heel Europa? Nee, één onverzettelijke vereniging van Monegasken en Bruggelingen is immuun voor het gif van de sluipmoordenaar. Cercle Brugge is de enige voetbalfamilie in West-Europa die in 2020 feest heeft kunnen vieren met al haar fans in een stadion. Een prestatie waar alle papieren kampioenen – van Ajax over Liverpool tot Club Brugge – groen en zwart van jaloezie van zien.