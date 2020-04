Zwitsers geklungel: waarom corrupte FIFA-bonzen in de VS wel, maar in Europa niet veroordeeld worden

Vijf jaar geleden pakte de Zwitserse justitie zwaar uit. Het viel binnen in een hotel en arresteerde zeven hoge heren van de FIFA wegens corruptie. Maar intussen is nog niemand veroordeeld. De VS veroordeelde in dezelfde tijd daarentegen elf FIFA-bonzen en stak enkelen van hen zelfs in de gevangenis. Waarom dat in de VS wel lukt en in Europa niet? Door geklungel van het Zwitserse gerecht.