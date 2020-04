Buitenkans voor topclubs in Jupiler Pro League? Nacer Chadli wil in België blijven

Waar speelt Nacer Chadli (30) volgend seizoen? De flankaanvaller wordt door Anderlecht gehuurd van AS Monaco, maar RSCA heeft geen aankoopoptie. Aangezien Chadli bij Monaco maar 1 jaar contract meer heeft, mag hij wel verkocht worden. Helaas lijkt de vraagprijs voor Anderlecht veel te duur. De Monegasken betaalden in 2018 12 miljoen voor Chadli en willen nog een grote som recupereren. De kans dat hij in Brussel blijft is klein.

Chadli zelf had liefst over zijn toekomst beslist na Euro 2020, maar dat is een jaar uitgesteld. Hij droomt er wel van om het EK nog te spelen en daarom gaf hij zijn manager opdracht om exotische voorstellen voorlopig af te wijzen. Chadli wil niet uit beeld verdwijnen van Roberto Martinez en houdt zelfs Montreal Impact in de MLS af.

Het liefst blijft de speler eigenlijk in België nu hij beseft wat het is om dichtbij zijn familie te voetballen. Hij weet ook wel dat zijn blessuregevoelige lichaam niet meer gemaakt is voor de Premier League. Het is dus even afwachten of Belgische topclubs zullen toehappen.