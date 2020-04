Woensdagnacht 1.30 uur. Vanuit Miami worden handtekeningen gefaxt. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Pacific Media Group heeft een principeakkoord met Marc Coucke over de afbetaling van de tribunehuur en de 6,2 miljoen euro schulden. Oostends burgemeester Bart Tommelein – die optrad als bemiddelaar – maakt het ’s ochtends bekend. “We kregen alle partijen weer rond de tafel”, aldus Tommelein. “Iedereen stelde zich opnieuw constructief op, maar Alychlo – het fonds van Marc Coucke – deed heel wat water bij de wijn.”

Dat betekent niet dat Coucke moet aanzien worden als barmhartige samaritaan. Bij KV Oostende kopieerden ze de jongste tijd vaak cynisch de slogan van Anderlecht: Trust the process. Zij gingen er altijd vanuit dat de ex-voorzitter zou plooien, want Coucke had best veel te verliezen. Als KVO failliet ging was hij het geld dat hij nog eiste kwijt, alsook zijn tribune. Aangezien er nog leningen lopen voor die tribune stond er dik 10 miljoen euro op het spel.

De voorbije maanden was het wel een bikkelharde strijd. Zelfs tot vorige week kwamen er nog kandidaat-kopers aankloppen die beweerden dat zij een betere deal konden sluiten met Alychlo. Een Kameroense makelaar, een rijke Albanees... Die probeerden zelfs burgemeester Tommelein te overtuigen, maar KVO wees hen allemaal de deur. Ze werden aanzien als stromannen van Coucke, die meer geld opleverden voor Alychlo dan voor de club. Oostende wilde maar met één partij in zee en dat was het Amerikaanse PMG.

Daarvoor werd hemel en aarde bewogen. Om Coucke onder druk te zetten, maakte voorzitter Frank Dierckens in deze krant zelfs alle financiële KVO-constructies van de miljardair openbaar. KVO dreigde ook de licentie van Anderlecht aan te vallen. Hoe meer er geschoten werd, hoe bozer Coucke werd. Bij Alychlo gooiden ze meer dan eens de telefoon toe, maar KVO gaf niet toe. “Mijn ogen zijn opengegaan”, geeft Tommelein nog toe. “De politiek is een aparte stiel, maar ook in het voetbal kan het enorm hard zijn.”

Dierckens nog voorzitter?

Bart Tommelein kreeg soms zelfs het verwijt dat hij te veel het pad plaveide voor Coucke, maar uiteindelijk moest de burgemeester ook meegaan in het verhaal van PMG. Het zou gezichtsverlies geweest zijn als Oostende, stad van 71.500 inwoners, opeens geen één (jeugd)voetbalcub meer zou hebben. “We hebben de belangen van de stad verdedigd. Het alternatief was een faillissement, een stadion zonder voetbal en geen jeugdwerking meer.”

Nu de deal tussen Coucke en PMG een feit is staat niets de Amerikaanse overname nog in de weg. Toch blijven ze bij KV Oostende voorzichtig. Het bod van PMG – circa 2 miljoen op 72 % van de aandelen – was eigenlijk maar geldig tot half maart. Dat moet nu nog eens herbekeken worden. De bedoeling was toen dat Franck Dierckens voorzitter zou blijven met een minderheidsparticipatie, maar dat is niet meer zo zeker.

Alles moet nu op papier gezet worden voor 4 mei. Die dag oordeelt het BAS over de proflicentie. PMG moet tegen dan ook de beloofde kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen doorvoeren, want anders wordt het voor KVO financieel krap om mei en juni te overleven. Gelukkig staat dat geld op een geblokkeerde rekening. En nu Coucke zich kan vinden in de Amerikaanse overname, laat de RSCA-voorzitter KVO misschien ook definitief los.