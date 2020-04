Trump: “Berichten over gezondheid Kim Jong-un zijn niet correct”

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de berichten over de mogelijk kritieke toestand van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hoogstwaarschijnlijk onwaar zijn. De berichtgeving van de Amerikaanse nieuwszender CNN is wellicht gebaseerd op “oude documenten”, zo deelde Trump mee.

“Ik hoor dat het gaat om een bericht dat niet correct was. Ik hoop dat het niet correct was”, verklaarde de president.

Eerder deze week had CNN op basis van een bron binnen de inlichtingendiensten gemeld dat Kim na een hartoperatie in kritieke toestand verkeerde. De regering in Zuid-Korea reageerde veeleer sceptisch op het bericht.

Betrouwbare informatie vanuit Noord-Korea, dat zich afgesloten heeft van de rest van de wereld, is er niet. Pyongyang heeft sowieso niet de gewoonte om informatie te verspreiden over de Noord-Koreaanse leider, die vermoedelijk 36 jaar oud is, en zijn familie.

