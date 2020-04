Fertiliteitsarts uit Aalter stapt naar Orde der Geneesheren tegen UZ Gent

Een fertiliteitsarts uit Aalter dient bij de Orde der Geneesheren een klacht in tegen het UZ Gent. Dat ziekenhuis opent haar ivf-centrum, hoewel dat volgens de fertiliteitsarts ingaat tegen de medische aanbevelingen van leidende artsen en van de overheid tijdens de coronacrisis. De arts spreekt van “plat commercieel gedrag” en vraagt eenduidig advies over niet-urgente medische behandelingen.

Dokter Wim Decleer uit Aalter voert sinds de invoering van de coronamaatregelen geen fertiliteitsbehandelingen meer uit. In principe moeten ziekenhuizen hun capaciteit voorbehouden voor de opvang van Covid-19-patiënten. Decleer, ook verbonden aan het AZ Jan Paflijn in Gent, kreeg woensdag een herhaling te horen bij de FOD volksgezondheid dat enkel urgente medische ingrepen, zoals het invriezen van sperma of eicellen voor een kankerbehandeling, of vruchtbaarheidsbehandeling bij oudere dames, kunnen doorgaan.

Maar de arts maakt documentatie over aan de Orde der Geneesheren die moet aantonen dat het UZ Gent sinds 20 april bereid zou zijn niet-urgente behandelingen op te starten. “Hoe krijg je het uitgelegd aan kappers, winkeliers en horeca dat ze moeten wachten als een geneeskundige afdeling van de universiteit, met een voorbeeldfunctie bij uitstek, de richtlijnen aan haar laars lapt?”, vraagt de arts zich af. De klacht is donderdagochtend overgemaakt aan de Orde der Geneesheren.

“Niet juridisch afdwingbaar”

Bovendien twijfelt Decleer eraan of de huidige richtlijn om niet-urgente medische ingrepen uit te stellen wel juridisch afdwingbaar is. Hij verwijst naar het Mechelse advocatenkantoor Dewallens en partners, gespecialiseerd in gezondheidskwesties, dat stelt dat de aanbeveling van de federale overheid om niet-urgente behandelingen uit te stellen geen wettelijke basis heeft.

Indien de overheid niet-dringende consultaties, diagnoses en ingrepen formeel wilde verbieden, dan had ze een formele wet moeten aannemen, argumenteert Dewallens en partners. Die nieuwe wet bestaat niet, zodat het verbod op niet-dringende zorg nog steeds een niet-afdwingbare aanbeveling is.

Mogelijk wel tuchtsanctie

Artsen die zich niet houden aan de richtlijn om geen niet-dringende zorgen te verstrekken, stellen zich wel bloot aan deontologische sancties. De Orde der Geneesheren zou van oordeel kunnen zijn dat artsen die niet-dringende zorgen verlenen, zich niet confraterneel opstellen ten aanzien van hun collega’s, of dat zij zich gedragen in strijd met de eer en de waardigheid van hun beroep. Dat kan aanleiding geven tot tuchtsancties.

Het UZ Gent is niet op de hoogte van de klacht die bij de Orde der Geneesheren is opgestart maar spreekt tegen dat het ziekenhuis zich niet beperkt tot dringende behandelingen. Het ziekenhuis beroept zich daarbij op de richtlijnen van de organisatie Belgian Society for Reproductive Medicine, “die in lijn liggen met de richtlijnen van de overheid”.