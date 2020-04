Saudische prinses smeekt om vrijlating vanuit gevangenis: “Dit kan tot mijn dood leiden”

De opgesloten Saudische prinses Basmah Bint Saud bin Abdulaziz Al Saud heeft vanuit de gevangenis een brief laten publiceren waarin ze vraagt om vrijgelaten te worden. “Mijn gezondheid blijft verslechteren en dat kan tot mijn dood leiden”, schreef de 56-jarige prinses. Ze richtte zich tot haar oom, de Saudische koning Salman, en smeekt hem om hulp.

“Ik doe een beroep op u, mijn oom koning Salman bin Abdul Aziz Al Saud en mijn neef zijne Koninklijke Hoogheid kroonprins Mohammed bin Salman”, begint ze haar brief. Ik zit momenteel in de gevangenis met mijn dochter S?w Al-Sharif en mijn situatie zal tot mijn dood leiden.” De prinses schrijft dat ze slecht wordt behandeld en geen enkel verzoek van haar in overweging wordt genomen. “Laat me alsjeblieft vrij zodat ik weer gezond kan worden in de heilige maand ramadan, samen met mijn ouders. Ik heb hen al meer dan een jaar niet gezien.”

Het is de tweede keer in korte tijd dat de prinses van zich laat horen. Eerder deze week verscheen op sociale media al een noodkreet van de prinses waarin ze laat weten dat haar gezondheid sterk achteruit gaat en vreest te zullen sterven als ze niet snel behandeld wordt. “Ik ben ontvoerd zonder uitleg en samen met dochter de cel in gegooid. Ik vraag mijn oom en mijn neef om mijn zaak te onderzoeken en me vrij te laten. Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik verkeer in kritieke toestand.”

Vervalsing

De prinses verdween al in 2019, maar pas onlangs bleek dat Basmah wordt vastgehouden in een gevangenis bij de Saudische hoofdstad Riyad. Ze staat onder meer bekend om haar kritiek op de wijze waarop vrouwen worden behandeld in haar conservatieve thuisland. Een familielid zei dat de prinses voor haar aanhouding op het punt had gestaan naar het buitenland te reizen. Daar wilde ze een medische behandeling ondergaan. Basmah zou na haar arrestatie te horen hebben gekregen dat ze wordt verdacht van het vervalsen van een paspoort. De bron stelde dat die aanklacht inmiddels is ingetrokken. Toch zit de prinses nog in de beruchte al-Ha’ir-gevangenis. Ze kampt naar verluidt met tal van medische problemen, waaronder hartklachten en botontkalking.