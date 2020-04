Dringend meer bijstand nodig voor ouders van kinderen met beperking

Ouders van kinderen met een zware mentale of fysieke beperking dreigen financieel en emotioneel ten onder te gaan tijdens deze coronaweken. Er is te weinig personeel beschikbaar om kinderen met een beperking thuis te begeleiden en te verzorgen. Voor Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) moet het Vlaams Agentschap voor mensen met een Handicap daarom snel handelen: ofwel de compensatie uitbetalen, ofwel een deel van de middelen aan voorzieningen overhevelen naar ouders die nu thuis zijn.

Ongeveer 70 procent van de kinderen met een mentale of fysieke beperking wordt al sinds 18 maart thuis opgevangen in plaats van in de zorgvoorziening of internaat van het buitengewoon onderwijs, waar ze normaal verblijven. Voor ouders is dat een zware emotionele en fysieke taak. Velen onder hen klagen het gebrek aan thuisbegeleiding en zorg aan, aldus Vande Reyde.

“Bijna alle dagopvang in voorzieningen en internaten van het buitengewoon onderwijs zijn gesloten. Ouders moeten thuis hun plan trekken. De ondersteuning voor kinderen met een beperking moet dringend beter”, vindt de Open Vld’er. Een kind met bijvoorbeeld zwaar autisme heeft continuïteit nodig, maar ouders hebben niet de financiële middelen om nu extra zorg of therapeutische begeleiding in te schakelen.

Volgens Vande Reyde is er door de sluiting bij voorzieningen en internaten van buitengewoon onderwijs nochtans personeel beschikbaar. Hij pleit ervoor dat dat personeel meer ingezet wordt voor hulp aan deze kinderen in hun thuissituatie. “Dat kan online en - waar het veilig is - bij de ouders ter plekke. Er moet daarvoor dringend een plan van aanpak komen. Je kan onmogelijk alle zorgtaken nu aan de ouders laten.”

Hij wijst erop dat ouders al vaak tienduizenden euro’s per kind betaald hebben voor zorg in een instelling waar de kinderen nu niet terechtkunnen. “De Vlaamse regering heeft wel beslist dat er een financiële compensatie komt voor kinderen die nu thuiszitten, maar het is nog onduidelijk wanneer die er zal komen. Ouders hebben die middelen nu meteen nodig. Het Vlaams Agentschap voor mensen met een Handicap moet daarom snel handelen: ofwel de compensatie uitbetalen, ofwel een deel van de middelen aan voorzieningen overhevelen naar ouders die nu thuis zijn”, besluit Maurits Vande Reyde.