Speler van Montpellier krijgt intensieve zorgen na coronasymptomen

Junior Sambia (23) belandde op intensieve zorgen nadat zijn toestand erg verslechterde toen hij maandag met symptonen van het coronavirus in het ziekenhuis arriveerde.

Zijn club Montpellier reageerde met een bericht op de clubwebsite. “Een speler uit onze selectie is opgenomen in het ziekenhuis en hij krijgt de gepaste zorgen in een gespecialiseerde omgeving.”

De Franse sportkrant L’Équipe maakte bekend dat het om middenvelder Sambia ging.

Als zijn besmetting officieel wordt bevestigd, is Sambia de eerste speler in de Ligue 1 die geveld is door het virus. De Zuid-Koreaan Hyun-jun Suk, die uitkomt voor tweedeklasser Troyes, werd vorige maand de eerste profvoetballer in Frankrijk die positief testte.