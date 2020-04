Er dreigt een gigantisch bloedbad in de horeca. Zelfs in een zeer optimistisch scenario, namelijk een heropening vanaf 1 juni met maatregelen, zou de sector dit jaar een verlies van 6,5 miljard euro boeken. Dat is 45 procent van de totale jaaromzet.

Vandaag, vrijdag, zal de Nationale Veiligheidsraad beslissen over het verloop van de exitstrategie vanaf 3 mei. Of premier Sophie Wilmès ook al iets zal zeggen over de heropening van de horeca, is zeer ...