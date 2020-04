Lukaku top, Hazard flop: de duurste transfers van de afgelopen twee jaar op een rijtje

In de laatste twee seizoenen gaven nog een handvol clubs meer dan 100 miljoen euro uit voor een speler. Nu het coronavirus die gigantische transfersommen voor even een halt dreigt toe te roepen, zette het Engelse blad The Sun de duurste transfers sinds de zomer van 2018 op een rijtje.

Kylian Mbappe topt het lijstje van The Sundoor zijn transfer van Monaco naar PSG met zijn transfersom van 145 miljoen euro. Hij wordt samen met Cristiano Ronaldo als het grootste schot in de roos bestempeld. Ook Romelu Lukaku is volgens de Britten elke stuiver waard van zijn overgang naar Inter voor 80 miljoen euro.

Naast Nicolas Pepe en Joao Felix wordt Eden Hazard dan weer tot de mislukte transfers gerekend. Real Madrid betaalde om en bij 100 miljoen euro om de kapitein van de Rode Duivels over te nemen van Chelsea, maar door een vervelende enkelblessure kon Hazard nog niet genoeg van zijn geweldige talent laten zien.

De 10 duurste transfer sinds de zomer van 2018

1. Kylian Mbappe: voor 145 miljoen van Monaco naar PSG

2. Joao Felix: voor 126 miljoen van Benfica naar Atlético

3. Antoine Griezmann: voor 120 miljoen van Atlético naar FC Barcelona

4. Cristiano Ronaldo: voor 117 miljoen van Real Madrid naar Juventus

5. Eden Hazard: voor 100 miljoen van Chelsea naar Real Madrid

6. Harry Maguire: voor 87 miljoen van Leicester City naar Manchester United

7. Romelu Lukaku: voor 80 miljoen van Manchester United naar Inter

8. Nicolas Pepe: voor 80 miljoen van Lille naar Arsenal

9. Lucas Hernandez: voor 80 miljoen van Atlético naar Bayern München

10. Frenkie de Jong: voor 75 miljoen van Ajax naar FC Barcelona

(*De bedragen zijn op basis van Transfermarkt.com)