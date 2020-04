Dit onthouden we van persconferentie: effect van ‘gevreesd’ paasweekend blijft uit en het cijfer dat belangrijk is bij versoepeling maatregelen

Het aantal besmettingen in ons land is de afgelopen 24 uur gestegen: er werden 1.496 gevallen geteld, terwijl dat er de voorbije dagen minder dan 1.000 waren. Volgens de woordvoerders van het Crisiscentrum heeft dat echter weinig te maken met het afgelopen paasweekend. Ook werd verder ingegaan op het versoepelen van de maatregelen, het aantal patiënten op intensieve zorgen is daarbij een belangrijke parameter.

CIJFERS. Hoe snel stijgen nieuwe coronabesmettingen en wie wordt het zwaarst getroffen?

Eerst de cijfers: in de voorbije 24 uur zijn 190 overlijdens genoteerd door het virus, wat het totaal op 6.679 brengt. 210 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, wat het totale aantal patiënten in ziekenhuizen op 4.355 brengt. Dat is een daling van 172. Donderdag zakte het aantal patiënten die intensieve zorg nodig hebben met 993 onder de symbolische 1.000. Ook vandaag daalt dat aantal verder naar 972.

‘Gevreesde’ paasweekend

Opvallend: het aantal besmettingen is dan weer fors gestegen. De voorbije 24 uur werden 1.496 nieuwe gevallen van Covid-19 geteld. De afgelopen dagen bleef dat aantal nochtans onder de 1.000 met op dinsdag 973 nieuwe gevallen, woensdag 933 en donderdag 908. In totaal zijn in ons land nu 44.293 mensen besmet.

Zou dat stijgende cijfer een gevolg kunnen zijn van het drukke paasweekend twee weken terug? Volgens viroloog Steven Van Gucht is dat niet zeker. “We zien de voorbije dagen eerder een dalende trend in de cijfers, dus dat is goed. Dat is wat we nodig hebben en ook verwachtten. Ik denk dat de impact van het zonnige paasweekend beperkt was. De cijfers hadden wellicht lager kunnen liggen, als mensen thuis waren gebleven of niet waren samengekomen, maar dat kunnen we niet met zekerheid weten.”

(Lees verder onder de video)

“We zijn nu twee weken na het paasweekend en er is geen sprake van een stijging.”

Intensieve zorgen belangrijke parameter

Volgens Van Gucht is het aantal opnames op intensieve zorgen een van de belangrijkste parameters in de aanpak van de coronacrisis. “We moeten ten alle tijden kunnen garanderen dat er voldoende capaciteit is op de afdeling intensieve zorgen. Wanneer die capaciteit dreigt overschrijden te worden, moeten we ingrijpen. Want als we dat niet kunnen garanderen, gaan er mensen overlijden die anders niet zouden overlijden omdat ze de gepaste zorgen niet hebben gekregen. We hebben die situatie nog niet gehad en we willen dat in de toekomst ook vermijden.”

De Nationale Veiligheidsraad zal vandaag beslissen over het al dan niet versoepelen van die aanpak, van de maatregelen dus. Van Gucht: “Versoepelen is enkel mogelijk zolang we bepaalde voorzorgsmatergelen blijven respecteren en de basisregels blijven volgen. We moeten ons bewust zijn dat het virus nog steeds circuleert. Ook in de maand mei zal dit nog het geval zijn.”

“We kunnen dit enkel controleren door rekening te houden met de regels”, benadrukt de viroloog. “Regel nummer één blijft: wanneer je je ziek voelt, twijfel dan geen seconde en blijf onmiddellijk thuis”, klinkt het. “Probeer ook zo veel mogelijk de afstand te respecteren en denk aan handhygiëne.”

Gewoontes aanpassen

“We moeten leren omgaan met deze nieuwe realiteit”, zei woordvoerder Yves Stevens nog. “Voor de gezondheid van ons allemaal moeten we leren leven met het virus en ons gedrag en gewoontes hieraan aanpassen. We hebben de afgelopen periode al een veilige omgeving gecreëerd in onze thuisomgeving. Deze positieve attitude heeft de curve doen afvlakken, maar als we de komende weken deze veilige huiselijke omgeving willen uitbreiden, moeten we dit erg voorzichtig doen. De kans bestaat dat de maatregelen opnieuw verscherpt worden als het virus opnieuw meer toeslaat.”

Die nieuwe gewoontes moeten ons dus beschermen tegen die verdere uitbreiding van het virus. “Door dergelijke discipline bescherm je jezelf en ook anderen tegen een besmetting. Een solidaire samenleving is onze kracht, we moeten solidair blijven. Niet enkel morgen maar ook volgende week en de komende maanden.”