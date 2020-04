Corona slaat niet enkel in longen toe: opvallend veel patiënten met bloedproppen in organen

Covid-19 is méér dan een respiratoire aandoening, waarschuwen verschillende Amerikaanse artsen. Zij zien op hun corona-afdeling een groot aantal patiënten die last krijgen van kleine en grote bloedpropjes. “Ook in België zien we dat de buisjes die we in de bloedvaten inbrengen, gemakkelijker stollen”, zegt Geert Meyfroidt (UZ Leuven).