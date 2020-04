Koning Filip brengt bezoek aan distributiekantoor bpost

Koning Filip heeft vrijdagochtend een bezoek gebracht aan een distributiekantoor van bpost in Eigenbrakel. Na eerder ook twee ziekenhuizen te hebben bezocht, wil de vorst zo het belang onderstrepen van het werk dat werknemers op essentiële diensten verlenen.

In het distributiekantoor van Eigenbrakel werken een honderdtal werknemers, die samen in vijf gemeenten post bezorgen. Onder de werknemers geldt een zeer laag ziekteverzuim, zeggen de managers. “Tijdens de eerste twee weken waren er enkele afwezigen, ongetwijfeld omdat er een zekere angst bestond, maar alle hygiënemaatregelen zijn genomen en vandaag stellen we een lager ziekteverzuim vast dan voor de ophokplicht: onze werknemers tonen echt hun maatschappelijk engagement”, zei een van de managers van bpost tegen de koning.

Aangezien een groot deel van de winkels moest sluiten, wordt er meer online besteld en is het aantal rond te brengen postpakketjes bij bpost gestegen naar 500.000 per dag.

Beschermd met een mondmasker bezocht de vorst de verschillende verwerkingssystemen van het distributiecentrum en sprak hij er met enkele medewerkers. “Je maakt mensen gelukkig. Dat is echt van levensbelang. Bravo!”, aldus de koning tegen een werknemer. Een postbode vertelde ook aan de vorst hoe hij contacten blijft onderhouden met de bewoners, van wie sommigen niemand meer hebben gezien sinds het begin van de coronavirusepidemie in ons land.

Daarnaast heeft bpost een aantal extra hygiënemaatregelen genomen. Zo moeten postbodes nu zelf formulieren ondertekenen, en niet de klant. Het bedrijf heeft voor de ongeveer 27.000 medewerkers ook 12.000 liter alcoholgel aangeschaft, net als 224.000 mondmaskers, 400.000 paar handschoenen, 5.000 ontsmettingssprays en 2.000 plexiglazen wanden.

