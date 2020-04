Kinderen zijn toch niet zo’n groot gevaar voor oma en opa

Kinderen die besmet zijn met het coronavirus hebben vaak geen of milde symptomen. En dat boezemt leerkrachten, ouders en grootouders angst in. Want wil dat niet zeggen dat schijnbaar gezonde kinderen hen kunnen besmetten? In de wetenschap groeit nu het inzicht dat het risico meevalt. “Misschien is dit wel het moment om kinderen weer bij hun grootouders te laten”, zei Marc Van Ranst zelfs in Terzake.