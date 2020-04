Johan Vande Lanotte krijgt speciale taart van dankbare cliënt: “Het was lekker”

Gent - Johan Vande Lanotte kreeg donderdag een speciale taart geleverd. Een tevreden cliënt besloot hem te bedanken met een taart...van zichzelf. “Ik wist niet dat zoiets kon, maar het was lekker”, zegt Vande Lanotte.

“Grappig he”, zegt Vande Lanotte (64) al lachend. hij werkt al sinds oktober vorig jaar bij het kantoor Van Steenbrugge Advocaten in Mariakerke, waar hij Senior Legal Counsel is, gespecialiseerd in mensenrechten. Eén cliënt waar hij al enkele maanden mee samenwerkt, was alvast zeer tevreden over zijn werk. De cliënt contacteerde bakkerij Okoro in Gent, voor een echte Johan Vande Lanotte-taart. “Hij vroeg een taart met zijn foto en ‘Bedankt’ erbij”, zegt Veerle van de bakkerij. “Hoeveel zoiets kost? We rekenen 3,5 euro per persoon en 10 euro voor de print. Deze taart was voor 10 personen.” Dus voor een goeie 45 euro kan je een Vande Lanotte-taart bestellen voor Moederdag. De bakkerij doet hierbij ook nog een oproep, “koop bij uw lokale handelaars, ze hebben het broodnodig”.

Foto: IF

“Ze was lekker”, zegt Johan. “Ik wist zelfs niet dat het kon, een eetbare foto maken. Ik heb de taart verdeeld hier op kantoor en ook een deel ervan laten bezorgen bij mijn kleinkinderen. Zo zien ze opa nog eens en kunnen ze hem opeten. Een bijzonder idee toch wel.” Of hij de taart in massa ga laten produceren, daar twijfel hij toch aan. “Het is geen businessmodel van mij. Maar misschien dat mensen ze zouden kopen, voor niet zo lieflijke doeleinden”, zegt hij al lachend.