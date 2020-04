Zo plant het zwaargetroffen Italië de exitstrategie

De Italiaanse overheid voorziet een afbouw van de lockdownmaatregelen in vier fasen, waarvan de eerste komende maandag kan ingaan, zo melden Italiaanse media vrijdag. Officiële bevestiging van de regering is er vooralsnog niet.

“Het gaat om vier maandagen die het ritme van de exit zullen bepalen” zo schrijft Il Corriere della Serra, de toonaangevende krant in het land dat sinds 9 maart in lockdown is en waar het virus al het leven heeft gekost aan meer dan 25.000 mensen.

“Alles hangt af van de besmettingscurve, maar als deze niet opnieuw stijgt, zullen de fabrieken van land- en bosbouwmachines komende maandag de deuren mogen openen”, weet de krant. “Op maandag 4 mei is het dan de beurt aan de bouwwerven, textielindustrie en mode. Nog een week later zouden kleding- en schoenenwinkels en andere handelszaken mogen openen. Tot slot zou het dan op 18 mei de beurt zijn aan bars, restaurants en kappers.” Ook andere kranten maken gewag van deze exitstrategie.

Deze progressieve heropstart van het land zal gepaard gaan met strikte hygiënische maatregelen en het respecteren van de social distancing. Winkels die een oppervlakte van minder dan veertig vierkante meter hebben, zullen klanten maar één voor één mogen toelaten. In bars en restaurants moet er minimaal één meter afstand tussen de klanten zijn en wordt er de voorkeur gegeven aan het gebruik van de terrassen. In de geklimatiseerde binnenruimte kan de airconditioning immers voor een snelle verspreiding van het virus zorgen.

Om overvolle bussen en metro’s op het openbaar vervoer te vermijden, wil de Italiaanse regering de aankoop van fietsen en steps financieel ondersteunen. Dat zei minister van Transport Paola De Micheli vrijdag aan diezelfde krant. Hoeveel geld hiervoor vrijgemaakt zal worden, is nog niet bekend. Daarnaast wil de minister investeren in de infrastructuur, door onder meer de aanleg en verbetering van fietspaden.