Dries Mertens veilt zijn recordtruitje voor het goede doel: “Ik voel me een Napolitaan”

Dries Mertens (32) heeft zijn goddelijke status in Napels nog wat extra in de verf gezet. De spits van Napoli gaat zijn truitje waarmee hij gedeeld clubtopschutter aller tijden werd, veilen voor een lokaal goed doel.

Het truitje waarmee Mertens in februari tegen FC Barcelona zichzelf in de geschiedenisboeken schoot, gaat dus onder de hamer voor de Fondazione Cannavaro Ferrara. Met dat doelpunt in de Champions League zette de Rode Duivel de teller op 121 doelpunten voor de Napolitanen, even veel als clublegende Marek Hamsik.

Mertens heeft het al jaren naar zijn zin in het zuiden van Italië en wil nu iets terugdoen. “Ik voel me zelf ook een Napolitaan en ik wil de Fondazione dan ook een handje toesteken”, reageert Mertens op Instagram.

