Niet op bedevaart naar Lourdes deze zomer, tenzij via Lourdes TV

Ook de katholieke kerk wordt zwaar getroffen door het coronavirus. Nadat eerst alle eerste en plechtige communiefeesten werden uitgesteld, worden nu ook alle bedevaarten naar Lourdes deze zomer geschrapt.

“Omwille van de coronapandemie worden alle bedevaarten naar Lourdes, die tot einde augustus 2020 gepland waren, afgelast”. Dat hebben de dertig Belgische bestuurders van de Lourdesbedevaarten donderdag tijdens een videoconferentie beslist.

Voor de periode daarna wordt later een beslissing genomen, afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie, laat de Bischoppenconferentie weten.

“De precaire gezondheid van veel mensen die naar Lourdes reizen, is de belangrijkste reden voor deze beslissing, die pijnlijk maar noodzakelijk is”, zegt Jos Daems, voorzitter van de Federatie van Bedevaarten uit de Benelux.

Door de beslissing ruim voor de vertrekdatum te nemen, zijn de financiële gevolgen voor de betrokken organisaties nog niet al te groot.

Lourdes TV

“Als de pelgrims niet naar ons mogen komen, dan gaan wij zelf naar de gelovigen toe”, besliste Monseigneur Ribadeau Dumas, de rector van het bedevaartsoord eerder al. Virtueel, voor alle duidelijkheid, via TV Lourdes op YouTube. Flitsende televisie levert het niet echt op, verre van zelfs. Maar sinds de ‘noveen’ live wordt uitgezonden en de beelden ook te zien zijn op katholieke zenders als KTO in Frankrijk, EWTN in de Angelsaksische wereld of nog TV 2000 in Italië, zijn de kijkcijfers al verviervoudigd, klinkt het in Lourdes. “De gelovigen die door het coronavirus het paasfeest niet kunnen bijwonen, kijken massaal. En we zijn blij dat we hen op deze manier toch de nodige steun en hoop kunnen bieden”, aldus nog een tevreden Monseigneur Dumas.