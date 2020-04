Nu al lage waterstanden en de zomer moet nog beginnen: “Gebruik geen kraanwater voor sproeien van gazons en wassen van auto”

Door de extreem droge maand april staan de grondwaterstanden in Vlaanderen op veel plaatsen nu al te laag. En de zomer moet nog beginnen. De directeur van Aquaflanders, de koepel van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven, vraagt mensen om voor het sproeien van de tuin of het wassen van de auto geen kraanwater te gebruiken.

“Op 36 procent van de locaties staan de grondwaterstanden zeer laag voor de tijd van het jaar en voor nog eens 34 procent van de locaties staan ze laag”, zegt Aquaflanders-directeur Carl Heyrman. “Het heeft de voorbije zes weken dan ook amper geregend.”

Dat wordt bevestigd door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Daarom benadrukt Carl Heyrman het belang van voorzichtig omspringen met kraanwater. “We raden aan om dit zo min mogelijk te gebruiken voor toepassingen waarvoor water van drinkwaterkwaliteit niet nodig is, zoals het sproeien van onze gazons en het wassen van auto’s bijvoorbeeld”, zegt Heyrman.

Ondanks de lage grondwaterstanden, moeten we nog niet meteen vrezen dat er geen water meer uit de kranen zal komen. “Het peil van de waterlopen waaruit water wordt onttrokken, is momenteel normaal. Bovendien zijn de spaarbekkens op dit ogenblik maximaal gevuld en kunnen de waterbedrijven een grote periode van eventuele droogte overbruggen”, zegt de Aquaflanders-directeur.

Dat we de komende zomer wellicht allemaal in eigen land zullen doorbrengen wegens de coronapandemie, hoeft ook niet noodzakelijk een probleem te betekenen. “De weersomstandigheden hebben een grotere impact op het waterverbruik dan het feit of mensen al dan niet thuis zijn. We verbruiken dus meer water bij warm én droog weer”, zegt Heyrman. “Als we een droge zomer tegemoet gaan waarin we met z’n allen thuis blijven, dan kan het zijn dat we meer water gaan gebruiken. Dit zou echter een ander verhaal worden, mocht het een natte en iets koudere zomer worden. We zijn dan ook voorzichtig in de prognoses.”