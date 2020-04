Geen voetbal meer in België, maar wat in het buitenland? Zo lang moet u nog likkebaardend wachten op voetbal in Engeland, Frankrijk, Spanje, …

In België wordt er niet meer gevoetbald, maar hoe zit dat in de grote Europese competities? Daar willen ze wél nog doordoen, maar wanneer dan? Wanneer kan de voetballiefhebber zich nog eens lekker in zijn zetel zetten voor wedstrijden van Barcelona, PSG, Liverpool, Bayern, …? Wanneer kunnen we De Bruyne en wie weet een herstelde Hazard weer zien toveren? Een overzicht, weliswaar met de nodige vraagtekens.

Premier League

Leider: Liverpool (25 punten voor op Manchester City)

Degradatieplaatsen: Norwich City, Aston Villa, Bournemouth

Nog negen speeldagen te gaan (voor sommigen tien)

Hervatten vanaf: 6 juni?

De Premier League is de grootste competitie ter wereld, waar veel financiële belangen spelen, en dus krijg je de gekste voorstellen. The Times schreef dat men alle resterende duels (92) op een korte tijdspanne op Wembley wilde laten plaatsvinden. Maar daar is niks meer over gezegd. Na de vergadering van vorige vrijdag tussen alle clubs raakte bekend dat dit het best case scenario is: op 18 mei de trainingen hervatten en drie weken later – in het weekend van 6 juni – weer (achter gesloten deuren) beginnen spelen. Enkele clubs wilden 30 juni als deadline voor de laatste speeldag, maar dat is niet haalbaar, er moet tot in juli worden gespeeld.

Gejuich bij Liverpool, dat in feite al kampioen is, maar natuurlijk ook officieel kampioen wil worden. Foto: AP

Ligue 1

Leider: PSG (12 punten voor op Marseille)

Degradatieplaatsen: Toulouse, Amiens, Nîmes (barrage)

Nog tien speeldagen te gaan (voor sommigen elf)

Hervatten vanaf:17 juni?

De LFP (Ligue de Football Professionel) communiceerde begin deze week over de kalender. Aanvankelijk waren er twijfels over de datum om de competitie te hervatten (3 of 17 juni), maar het is logischerwijze 17 juni geworden. De bedoeling is om op 25 juli alle speeldagen te hebben afgewerkt – op de barrages voor promotie/degradatie na, die kunnen nog een week later plaatsvinden. Voor het nieuwe seizoen werd de nodige marge gecreëerd door pas op 23 augustus te beginnen in plaats van 7 augustus. Het is nu wel nog afwachten wat de Franse regering beslist. Want wat als de lockdown opnieuw wordt verlengd?

Neymar (rechts) zit nu in Brazilië, maar als alles goed gaat, moet hij weldra terug naar Parijs/PSG om te trainen. Foto: Photo News

Bundesliga

Leider: Bayern München (4 punten voor op Dortmund)

Degradatieplaatsen: Paderborn, Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf (barrage)

Nog negen speeldagen te gaan (voor sommigen tien)

Hervatten vanaf: 9 mei?

Alle clubs trainen weer, zij het in groepjes en zonder duels aan te gaan. Maar het zegt iets over het Duitse verlangen om snel weer aan de slag te gaan. Zowel de regering als de voetbalbond menen dat de situatie behoorlijk onder controle is en gaan ervan uit dat de resterende matchen nog kunnen worden afgewerkt. Het doel van de voetbalbond is om op 9 mei de Bundesliga te hervatten – als allereerste competitie –, alleen wacht ze nog op groen licht van de regering. Er wordt onder meer bekeken hoe haalbaar het is om de nodige coronatesten uit te voeren. Volgens Bild zijn er in totaal bijna 25.000 testen nodig.

Ook bij leider Bayern München wordt er al even opnieuw in groepjes getraind. Ze willen snel hervatten. Foto: AFP

Primera Division

Leider: FC Barcelona (2 punten voor op Real Madrid)

Degradatieplaatsen: Espanyol, Leganes, Mallorca

Nog elf speeldagen te gaan

Hervatten vanaf: 29 mei of 6 juni?

Net als in Duitsland is de titelstrijd in Spanje nog volop aan de gang, dus de druk om voort te doen, is er sowieso. Hoewel er nog niet wordt getraind, is er nu een akkoord bereikt over de geleidelijke heropstart. Het plan is om vanaf volgende week spelers te testen op het virus, en om eventueel vanaf 4 mei te trainen. De meest optimistische data om de competitie te hervatten zijn momenteel 29 mei en 6 juni. Zoals overal dus zonder fans en volgens Jaume Roures, CEO van rechtenhouder Mediapro – dat koste wat kost de competitie wil afwerken – zou dat tot eind 2020 al zeker zo blijven. Er wordt volop nagedacht over hoe de tv-ervaringen te verbeteren.

Lionel Messi en de zijnen hebben maar twee puntjes voorsprong op Real, dus er zit nog een spannende titelstrijd aan te komen. Foto: REUTERS

Serie A

Leider: Juventus (1 punt voor op Lazio)

Degradatieplaatsen: Brescia, SPAL, Lecce

Nog twaalf speeldagen te gaan (voor sommigen dertien)

Hervatten vanaf: richtdatum onbekend

Op wedstrijden met publiek is het allicht nog héél lang wachten, net als in Spanje zou dat in heel 2020 niet meer lukken in Italië. Maar het huidige seizoen afwerken, blijft wel nog de bedoeling, ook al staan er nog twaalf (!) speeldagen op het programma. 4 mei is nog altijd het plan om de trainingen te hervatten, maar men is al wekenlang heel voorzichtig wat betreft het vooruitschuiven van een datum om de competitie te hervatten. Minister van Sport Vincenzo Spadafora zegt dat er de komende dagen overleg is en dat het wetenschappelijk comité van de overheid zich daarover zal uitlaten.

Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk, links) wil met Lazio de eerste titel in twintig jaar pakken. Foto: REUTERS

En hoe zit het met de Champions League?

Al zeker van de kwartfinales: PSG, Atlético Madrid, RB Leipzig, Atalanta

Nog in de running: Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern München, Lyon, Juventus, Napoli, FC Barcelona

Normaal zouden we op dit moment al weten welke vier teams in de halve finales van de Champions League stonden, maar er zijn zelfs nog maar vier kwártfinalisten, want de helft van de 1/8ste finales moet nog worden afgewerkt. Bij de UEFA zeggen ze voorrang te geven aan de nationale competities, maar uiteraard is het de bedoeling om ook de Champions League nog af te werken. Het plan is om desnoods door te gaan tot eind augustus, met een finale op 29 augustus in het Olympisch Stadion in Istanboel. De finale van de Europa League zou dan twee dagen eerder plaatsvinden.