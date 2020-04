Zaventemse grootvader veroordeeld tot 5 jaar cel voor jarenlange aanranding kleindochter

Zaventem - Een bejaarde man uit Zaventem is vrijdag veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar omdat hij jarenlang zijn kleindochter had aangerand.

Het meisje verbleef wekelijks op woensdagnamiddag bij haar grootouders en de grootvader profiteerde daarvan om zich aan het meisje te vergrijpen. Pas na zes jaar kwam het misbruik aan het licht. De verdediging had een gevangenisstraf met uitstel gevraagd maar de rechtbank ging daar niet op in omdat de bejaarde man de ernst van de feiten niet inzag.

De feiten begonnen een zevental jaar geleden, toen het meisje 13 jaar oud was en haar ouders door een moeilijke echtscheiding gingen. Haar moeder bracht het meisje en haar zus elke woensdagnamiddag naar de grootouders, de ouders van haar ex-man, zodat ze niet op school moesten blijven en het contact met de grootouders niet zouden verliezen. Gedurende zes jaar maakte de grootvader echter misbruik van die woensdagnamiddagen om zich aan zijn kleindochter te vergrijpen.

Het meisje durfde al die tijd aan niemand iets te zeggen, ook al leed ze zozeer onder de situatie dat ze aan zelfmutilatie deed. Uiteindelijk vertelde ze toch iets aan een goede vriendin, waarop die meteen aan de alarmbel trok. Kort nadat het meisje een uitgebreide verklaring had afgelegd over het jarenlange misbruik, stortte ze echter volledig in.

Haar toestand was één van de redenen voor het parket om voor de grootvader een gevangenisstraf van 7 jaar te vorderen. Volgens het parket was er niet alleen sprake van aanranding maar ook van verkrachting maar voor dat laatste vond de rechtbank onvoldoende bewijzen. De verdediging pleitte voor een gevangenisstraf met uitstel maar daarvoor waren de feiten te ernstig, oordeelde de rechtbank.

“Betrokkene heeft bij een zeer kwetsbaar slachtoffer misbruik gemaakt van zijn vertrouwenspositie”, klonk het. “Bovendien blijft hij de ernst van de feiten minimaliseren.”