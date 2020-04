Philip (100) overleden aan corona, eeuw nadat tweelingbroer bezweek aan Spaanse griep: “De geschiedenis herhaalt zich”

Een 100-jarige Amerikaan is aan het coronavirus overleden, terwijl zijn tweelingbroer een eeuw geleden aan een andere pandemie bezweek. Philip Kahn uit de staat New York stierf onlangs met ademhalingsproblemen, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Hij werd nog voor zijn dood getest, maar de positieve uitslag kwam pas daarna.

Philip Kahn verloor zijn broer Samuel kort na de geboorte door de Spaanse griep, die over de hele wereld tientallen miljoenen slachtoffers eiste. Ze werden samen op 5 december 1919 geboren, aldus zijn kleinzoon Warren Zysman. Samuel stierf enkele weken later.

“100 jaar is niet zo lang”

Volgens Zysman heeft Kahn vaak gezegd bang te zijn dat er in zijn leven nog een pandemie zou uitbreken. “Die zorg uitte hij heel regelmatig”, aldus Zysman tegen CNN. “Als ik hem sprak over deze coronapandemie zei hij: ‘Ik zei toch dat de geschiedenis zich herhaalt. 100 jaar is nu ook weer niet zo lang.’”

Kahn kreeg coronasymptomen vlak voor zijn overlijden op 17 april. “Hij wist dat hij weleens corona zou kunnen hebben”, aldus Zysman. “Hij had het de laatste dagen vaak over zijn broer.” Philip Kahn nam in zijn leven deel aan de slag om Iwo Jima in de Tweede Wereldoorlog en voerde vanuit de lucht verkenningen uit na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.