Onderzoekers UGent willen weten wat jij van de Veiligheidsraad vond

De enquête van de UGent die polst naar hoe de bevolking de communicatie rond het coronavirus evalueert, krijgt volgende week een nieuw rapport. Professor Maarten Vansteenkiste roept daarom op opnieuw deel te nemen, zodat ook over de Veiligheidsraad van vanavond al conclusies getrokken kunnen worden.

De enquête loopt al sinds 19 maart en sindsdien werden al vier rapporten gepubliceerd. De recentste vaststelling: het draagvlak voor de maatregelen kalft wat af. “Daarom willen we nu mensen oproepen om opnieuw deel te nemen”, zegt Vansteenkiste. “Zo kunnen we de communicatiestijl van wat er gezegd werd na de Nationale Veiligheidsraad opnieuw opnemen in de resultaten. Het is belangrijk dat de bevolking opnieuw meegenomen wordt in het bredere verhaal en mee doelen kan opvolgen. Onlangs hoorden we dat we onder het symbolische getal van duizend opnames op intensieve zorgen waren gedoken. Dat soort doelen zouden we beter op voorhand horen, zodat we er allemaal samen naartoe kunnen werken.” Deelnemen kan via deze link.