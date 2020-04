België verdedigt zijn aanpak van coronavirus in buitenland: “We hebben het beste controlesysteem ter wereld”

“België heeft het beste controlesysteem ter wereld. We tellen steeds beter dan de andere landen.” Dat stelt viroloog en interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. Hij heeft in een reeks buitenlandse interviews de aanpak van België verdedigd nadat de Amerikaanse president Donald Trump het Belgische sterftecijfer het hoogste ter wereld noemde.

Van Gucht herhaalt dat België ook de vermoedelijke gevallen telt, die niet zijn bevestigd door een test. Van de 6.679 Belgische overlijdens is 46 procent bevestigd. Dat betekent dat er iets meer dan 3.000 bevestigde gevallen zijn, wat minder is dan de 4.177 Nederlandse overlijdens die de universiteit Johns Hopkins naar voren schuift. Nederland is relatief vergelijkbaar met België op het vlak van bevolkingsdichtheid en mobiliteit.

Van Gucht verwijst ook naar Zweden, dat veel minder strike regels hanteert. “Het is waar dat ze minder doden tellen dan wij, maar ze hebben er meer dan hun buurlanden”, analyseert Van Gucht. “Het land is groter en de bevolking leeft minder dicht op elkaar. Daardoor kunnen mensen zich gemakkelijker afzonderen.”

De viroloog stelt nog eens dat de eerste besmetting en de verspreiding van het virus in een land ook een belangrijke rol speelt. “België wordt op een relatief homogene manier door het virus getroffen. In Nederland is dat vooral in het zuidoosten van het land. Het aantal gevallen vergelijken met de totale bevolking heeft weinig zin”, klinkt het. Dat geldt ook voor de VS. De overlijdens zijn daar vooral geregistreerd in New York. Om een duidelijk beeld van de impact van het virus te krijgen, moet de vergelijking gemaakt worden met de totale bevolking in New York en niet in heel de VS.

Ook op het vlak van screening is België zeker niet de slechtste leerling van de klas. “We zijn geen koplopers maar we screenen meer dan in bijvoorbeeld Nederland en het Verenigd Koninkrijk”, stelt de viroloog.

“We hebben een van de beste gezondheidssystemen”, benadrukt Van Gucht nog. “Zelfs tijdens de piek zaten de intensieve zorgen nog op 58 procent van hun capaciteit. Iedereen heeft de nodige zorgen gekregen, want niet in elk land het geval is. Ik denk dat we op basis daarvan de aanpak moeten evalueren.”

“Wie landen op dit moment vergelijkt, doet dat voor politieke redenen. Het is noch wetenschappelijk noch te verdedigen”, besluit Van Gucht.

LEES OOK. Waarom Amerikanen liever sterven dan in quarantaine te gaan: “Die mensen zijn haast gebrainwasht. Ze geloven niet wat wetenschappers zeggen” (+)