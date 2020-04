FIFA gaat 150 miljoen dollar verdelen onder voetbalbonden

De Wereldvoetbalbond FIFA gaat de komende dagen zowat 150 miljoen dollar (139 miljoen euro) verdelen onder zijn 211 aangesloten federaties. Het gaat om betalingen voor operationele kosten van de bonden in 2019 en 2020.

“Dit is de eerste stap in een hulpplan voor de hele voetbalgemeenschap”, stelt de FIFA. “De pandemie heeft het hele voetbal voor ongekende uitdagingen geplaatst en als overkoepelende federatie is het de taak van de FIFA om er te zijn en hulp te bieden aan zijn die acute noden hebben”, aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino. “Dit begint met het onmiddellijk voorzien van financiële steun aan onze aangesloten federaties, bij wie velen zware financiële momenten beleven.”

Concreet zal FIFA nu al stortingen uitvoeren die pas voor juli voorzien waren. Zo zal elke federatie alvast 500.000 dollar (463.000 euro) krijgen. Als een land daarnaast nog recht heeft op betalingen voor 2019 en/of 2020, zullen ook die in de loop van de komende dagen worden uitgevoerd.

Deze maatregel kadert in een “omvangrijk financieel hulpplan” waaraan wordt gewerkt, maar details daarover werden er niet gegeven.