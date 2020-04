Wegenwerken dreigden Nadine Wellens (56) zes weken lang volledig te isoleren in de Otto De Mentockdreef. Een isolement bovenop het huidige corona-isolement als het ware. En dan maakt Nadine zich ook grote zorgen over haar hond Monsterke.

Ze zou enkel nog te voet of met de fiets wegraken of bereikbaar zijn via de fietsersbrug over de Woluwelaan. “En wat als er iets gebeurt met mij of mijn ‘Monsterke’”, vroeg ze ...