Bedrijven gebruiken tijdelijke werkloosheid om ontslagvergoeding te vermijden: “Dit kan niet de bedoeling zijn”

Het nieuws dat Schoenen Torfs 24 medewerkers ontslaat in volle coronacrisis, dan nog zonder hen de volledige opzegvergoeding te moeten uitkeren, blijkt geen alleenstaand geval. Nog wel meer bedrijven kiezen voor die – volledig legale – optie. Op het kabinet van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) zoeken ze naar een oplossing, want “het is niet de bedoeling dat bedrijven de tijdelijke werkloosheid zouden gebruiken als opzegtermijn”.