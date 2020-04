Ramp in de Schelde: kilometers lang alle leven vernietigd door Frans bietenpulp

Vlaanderen zal de schade van de ecologische ramp die zich in de Schelde voltrekt, trachten te verhalen op het Franse bedrijf dat een enorme massa bietenpulp in de rivier liet lekken. Dat goedje zuigt nu alle zuurstof weg uit het water. Gevolg: een massale vissterfte, en een rivier die over tientallen kilometers dood achterblijft. “Jaren werk is naar de vaantjes.”

Verschillende Vlaamse overheden, bijgestaan door brandweerkorpsen, Aquafin en ook de Civiele Bescherming proberen te redden wat er nog te redden valt. “Op tal van plaatsen wordt extra zuurstof in het water gepompt, in de hoop dat niet het volledige visbestand bezwijkt.”

Want dat is wat de voorbije dagen in Noord-Frankrijk en ook Wallonië gebeurde. Twee weken geleden lekte bij suikerbietverwerker Tereos in het Franse Cambrai zo’n 100.000 kubieke meter aan bietenpulp in de Schelde. Een chemische reactie zorgt ervoor dat het afval alle zuurstof aan het water onttrekt. ‘Met dramatische gevolgen voor het visbestand en andere waterorganismen”, aldus de woordvoerder van de Vlaamse Waterweg, bevoegd voor de Schelde.

Op het grondgebied van Noord-Frankrijk en Wallonië is de schade voor de rivier het grootst, omdat de concentratie aan bietenpulp daar nog het hoogst was. Biologen hebben de rivier daar dood verklaard, nadat er op een gegeven moment nog nul zuurstof in het water zat.

Oudenaarde bereikt

Vlaanderen probeert nu met alle mogelijke middelen te verhinderen dat hetzelfde scenario zich ook bij ons herhaalt, nu de vervuiling – nog altijd maar lichtjes verdund – het Oost-Vlaamse Oudenaarde heeft bereikt. Volgens de laatste schattingen heeft het pulp zich intussen over een afstand van 25 à 30 kilometer verspreid, en duurt het meer dan twee dagen voor die massa is gepasseerd.

Biologen verwachten daardoor ook in Vlaanderen een massale vissterfte, en het ineenklappen van het broze, met veel moeite opgebouwde ecosysteem in de Schelde, een werk van tientallen jaren dat nu tenietgaat. “We verwachten ook dat het paaiseizoen van de vissen zwaar verstoord geraakt, met opnieuw ernstige langetermijneffecten”, zegt een aangeslagen bioloog Jan Breine van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO). “Zo’n vervuiling hebben we nooit eerder gezien.”

Intussen is beslist het vervuilde Scheldewater via het kanaal Gent-Terneuzen naar zee af te voeren. “Al kunnen we niet uitsluiten dat ook de Zeeschelde, vanaf de sluis van Gentbrugge tot de Nederlandse grens, er van langs krijgt.”

Vlaams minister van Handhaving Zuhal Demir (N-VA) kondigde vrijdag aan dat ze de schade zal verhalen op het betrokken Franse bedrijf. INBO-medewerkers voerden daarom de voorbije dagen nulmetingen uit op plaatsen in de Schelde waar de vervuiling nog niet was gepasseerd, “kwestie van nadien de schade te kunnen inschatten.”

Ook Wallonië zet juridische stappen, mede omdat onze overheden niet tijdig zijn verwittigd van de vervuiling. Het betrokken bedrijf – de Franse suikerbietverwerker Tereos – zegt dat het zijn verantwoordelijkheid zal opnemen.