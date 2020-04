Meerderheid heeft fysieke problemen door thuiswerk: “Werken vanop je keukenstoel is helemaal iets anders”

Uit een korte bevraging bij telewerkers door HR- en welzijnsspecialist Attentia blijkt dat liefst 60 procent van de respondenten fysieke problemen heeft tijdens deze thuiswerkperiode. Rugpijn (56 procent), hoofd- en nekpijn (30 procent) en last aan de ogen (10 procent) zijn de meest voorkomende klachten.

“Dat komt voornamelijk door het beschikbare materiaal: op kantoor werk je met aangepast ergonomisch materiaal, zoals een instelbare bureaustoel of in de hoogte verstelbare desk. Werken vanop je keukenstoel is dan al helemaal iets anders”, zegt Machteld Van de Woestyne, preventieadviseur ergonomie bij Attentia. “Mensen blijven thuis vaak te lang achter een laptop werken zonder een laptopstandaard en zitten te lang stil zonder actieve pauzes.”

Nek- en rugklachten ontstaan vooral door te werken op een laptop. Je kijkt dan constant naar beneden en buigt het hoofd wat voorover. Oogklachten zijn dan weer het gevolg van te lang achter het scherm te zitten of te werken in een werkplek zonder optimale verlichting.

