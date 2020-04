“Zonlicht helpt niet tegen coronavirus”

Zonnebaden is niet aangewezen als behandeling voor de Covid-19-longziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus en helpt ook niet een infectie te voorkomen, zo bevestigt het Duitse federale kantoor voor stralingsbescherming (BfS) vrijdag, nadat de Amerikaanse president Donald Trump een dag eerder zijn landgenoten had aangeraden een zonnebad te nemen.

Volgens het staatshoofd verdwijnt het virus sneller bij zonlicht en hogere temperaturen. “Integendeel, uv-stralen kunnen voor een verlaagde immuniteit zorgen. Bij ziekte wordt het dus afgeraden om te veel in de zon te komen”, vertelde een woordvoerster van het Duitse kantoor. Overmatig zonnebaden verhoogt bovendien de kans op huidkanker. “Wij raden dan ook aan niet te lang onbeschermd in de zon te blijven.”

Tijdens het persmoment vertelde Bill Bryan donderdag als hoofd van de afdeling wetenschap en technologie bij het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dat volgens een Amerikaanse studie het virus de helft van zijn leven bereikt in twee minuten in zomerse omstandigheden tegen achttien uur als er geen zonlicht is. Bryan zei tijdens de briefing ook dat volgens studies een bleekmiddel het coronavirus in zowat vijf minuten doodt en 2-propanol (een secundair alcohol) nog sneller.

