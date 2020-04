Nicolas Lombaerts (35) neemt afscheid van het profvoetbal: “Ik was te goedgelovig met Marc Coucke”

“Het jonge Club Brugge-talent Nicolas Lombaerts, linkerverdediger, komt de rangen versterken.” Eén gortdroge zin, zo haalde zestien jaar geleden zijn transfer van de beloften van Club Brugge naar AA Gent de krant. Ondanks vier titels en twee bekers in Rusland lijkt het afscheid even anoniem, al komt het wel op tijd. “Ik kan mijn beiden knieën nooit meer normaal buigen...”

Om zijn einde in een even poëzieloze zin samen te vatten als zijn begin: Nicolas Lombaerts, einde contract bij KV Oostende en het voorbije jaar bij de reserven, is op zijn 35ste gestopt met voetballen ...