Minister Demir bezoekt door brand getroffen natuurgebied: “Dit is een ecologisch drama”

Oud-Turnhout - Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het woensdagavond door een zware brand getroffen natuurdomein De Liereman. “Wat hier gebeurde, is een ecologisch drama”, verklaarde ze na afloop. Ze maakt onmiddellijk geld vrij.

De minister kwam vrijdag ter plaatse samen met burgemeester van Oud-Turnhout Bob Coppens (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx. Ze bedankten er onder meer de brandweer die nog steeds aan het nablussen is en waakzaam is voor heropflakkeringen, en ze kwamen ook de vrijwilligers van Natuurpunt een hart onder de riem steken. Ze maakte onmiddellijk 600.000 euro vrij.

“Bij mijn aantreden kondigde ik al aan dat de strijd tegen droogte hoger op de politieke agenda zal komen”, aldus nog Demir. “Zo willen we meer water bufferen in onze bossen door bijvoorbeeld overbodige afwateringsgrachten te dempen. Daardoor vullen we het grondwater aan én zorgen we ervoor dat de bossen minder snel verdrogen en het brandgevaar verlaagt. We bereiden vele acties voor op dat vlak, op kortere en langere termijn.”

Demir benadrukte ook dat er nog steeds brandfase rood wegens extreme droogte geldt in de natuurgebieden in Antwerpen en Limburg. “Vermijd dus de droge natuurgebieden zoals dennenbossen en heide in uw eigen belang en in dat van de natuur”, zei ze.

In De Liereman brandde uiteindelijk 30 hectare waardevol veengebied af. De oorzaak wordt nog onderzocht. Een nog grotere ramp kon worden vermeden door onder meer de massale inzet van brandweerkorpsen. De Liereman is een van de oudste natuurgebieden van België en omvat zowat 500 hectare bossen, heide en veen.