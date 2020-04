Politie verbaliseerde al meer dan 35.000 lockdownovertreders

Tussen 19 maart en nu zijn er in ons land al meer dan 35.000 “verdachten” geverbaliseerd die de quarantaineregels omtrent corona overtreden hebben. Dat vernamen we van het parket-generaal van Gent dat de cijfers centraliseert.

Het gaat in totaal om meer dan 30.000 pv’s, sommige pv’s handelen over meerdere verdachten en die hielden zich niet aan de anderhalve meter afstand, de regels omtrent essentiële verplaatsingen, en dies meer. De recorddag qua overtredingen was dinsdag 14 april toen er 2240 pv’s werden uitgeschreven. In de cijfers zitten geen minnelijke schikkingen of zaken die het jeugdparket behandelt. Het ware aantal geregistreerde overtredingen ligt dus nog een stuk hoger.