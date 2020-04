Drugshonden ‘omgeschoold’ tot coronaspeurneuzen: “Te gek voor woorden? Integendeel”

Speurhonden die nu al worden ingezet bij drugscontroles kunnen een oplossing zijn om het coronavirus in kaart te brengen. Foto: Tom Palmaers

Explosieven- of drugshonden ‘omscholen’ zodat ze het coronavirus bij mensen kunnen ruiken. Te gek voor woorden? “Integendeel”, zegt Dominique Greandjan, chef van de veterinaire dienst van de Parijse brandweer. “Volgende week starten we met de eerste tests.” Als het lukt, betekent dat een enorme versnelling van de testprocedures voor wanneer de exit uit de lockdown een feit is.

De hoofddierenarts van de Parijse brandweer haalde de mosterd bij een studie van de Auburn University uit Alabama (VS), waarbij speciaal opgeleide honden een virus bij runderen konden ruiken. “Als een virus een bepaald geurspoor achterlaat bij runderen, waarom dan niet bij mensen?”, zegt Dominique Greandjean. “Wij gaan zweetstalen nemen onder de oksels van patiënten en niet-patiënten en daarmee onze speurhonden opleiden. De ervaring leert dat het ongeveer een week duurt om een nieuwe geur toe te voegen aan de referentiebibliotheek van getrainde honden.”

De hoofddierenarts gelooft er alvast in: “Twee jaar geleden deden we een soortgelijke test met honden, maar dan voor darmkanker bij 150 mensen. De honden detecteerden de 18 mensen bij wie de kanker al was vastgesteld. Een colonoscopie achteraf bevestigde ook dat alle andere besnuffelde personen geen darmkanker hadden.”

Ook in Groot-Brittannië werken onderzoekers aan soortgelijke plannen, samen met de vereniging Medical Detection Dogs.