Oorlogsveteraan (99) op één in Britse hitparade met ‘coronalied’

Hij zal er zelf wel niet bij stilgestaan hebben toen hij er aan begonnen is. Maar op zijn oude dag heeft de Britse oorlogsveteraan Tom Moore (99) een nummer één hit te pakken in Groot-Brittannië met zijn versie van “You’ll Never Walk Alone.” Hij is meteen de oudste ‘artiest’ ooit op nummer één.

Moore nam het nummer op om geld in te zamelen voor de Britse gezondheidsdienst NHS tijdens de coronacrisis.

De oorlogsveteraan nam het nummer, dat oorspronkelijk door Gerry & The Pacemakers werd uitgebracht, op met Michael Ball en het NHS Voices of Care Choir. De opbrengst van het nummer gaat volledig naar de NHS.

Met de koppositie in de hitparade heeft de oorlogsveteraan, die diende in India, Myanmar en op Sumatra, zichzelf vlak voor zijn verjaardag nog een leuk cadeautje gegeven. Moore hoopt op 30 april honderd jaar te worden.

Wandelen om geld in te zamelen

Naast zijn hit wandelt hij ook. Met zijn wandelwagentje stapte hij al 21,5 miljoen pond, zo’n 25 miljoen euro bij elkaar.

Nooit eerder zamelde een individu in Groot-Brittannië zo veel geld in, aldus nieuwszender Sky News. Inmiddels klinkt de roep steeds luider om Moore te laten ridderen door de koningin. Het kantoor van premier Boris Johnson liet in ieder geval weten “te kijken naar manieren om Toms heroïsche inzet op gepaste wijze erkenning te geven”.