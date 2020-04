Pas volgende week beslissing van Veiligheidsraad over sportwedstrijden

De Nationale Veiligheid beslist pas volgende week hoe het verder moet met de sportwedstrijden in ons land de komende maanden. “Dan komt er duidelijkheid”, zei premier Sophie Wilmès.

Grote evenementen in België waren al verboden tot 1 september, maar over sportwedstrijden werd er nog geen beslissing genomen. Ook nu deed de Veiligheidsraad dat niet: pas volgende week bekijken ze hoe het verder moet met sportwedstrijden. Dus nog onduidelijkheid over bijvoorbeeld de voetbalcompetitie en het organiseren van wielerwedstrijden.

Voetballen met publiek lijkt uitgesloten, de vraag is of de regering wedstrijden toelaat achter gesloten deuren. En vanaf wanneer. Maandag kan de Pro League het stopzetten van de competitie bekrachtigen, maar de vraag is of ze dat niet gaan uitstellen tot de Veiligheidsraad een beslissing heeft genomen.

Als ze beslissen om de competitie stop te zetten zal Club Brugge officieel de kampioen zijn en volgend seizoen Champions League spelen. Nummer twee AA Gent speelt dan de voorrondes van het kampioenenbal. Charleroi, Antwerp en Standard mogen aantreden in de Europa League, maar de vraag is wie rechtstreeks geplaatst zal zijn. Normaal is dat de bekerwinnaar, maar de finale tussen Club Brugge en Antwerp kan dus niet doorgaan. Nummer drie Charleroi lijkt dus de gelukkige, tenzij er alsnog voor Antwerp wordt gekozen omdat ze in de finale stonden en Club Brugge toch al in de Champions League speelt.

Ook wat de degradatie betreft is het onduidelijk: Beveren stond met één speeldag voor het einde laatste, maar ook KV Oostende was nog niet gered.

Idem wat de promotie naar 1A betreft: Beerschot won de heenmatch tegen OH Leuven met 1-0, maar de terugmatch kan niet doorgaan. Dan maar geen dalers en twee stijgers en volgend seizoen starten met achttien ploegen? Maar wat dan met 1B? Maandag misschien duidelijkheid.

Wat het wielrennen betreft mogen er van de UCI vanaf 1 juli koersen worden georganiseerd, Worldtourkoersen vanaf 1 augustus. Het BK wielrennen bijvoorbeeld is door de UCI verplaatst naar zondag 23 augustus. Maar het blijft dus afwachten op de beslissing van de Veiligheidsraad of dat mag in België. En onder welke voorwaarden.