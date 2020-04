OVERZICHT. Dit heeft de Veiligheidsraad beslist: zo gaan we geleidelijk aan uit de lockdown stappen

Vanaf 4 mei gaan de coronamaatregelen in ons land versoepelen. Geleidelijk aan, in fases, zo heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. “We hebben serieuze opofferingen gedaan, nu is het tijd om naar de toekomst te kijken”, verklaarde premier Sophie Wilmès. Een overzicht van alle beslissingen:

FASE 1A: 4 MEI

- Naast (dieren)voedingswinkels, doe-het-zelfzaken, tuincentra, krantenwinkels en apotheken mogen ook stoffen- en fourniturenwinkels openen.

- Alle ondernemingen, ook die uit niet-essentiële sectoren, mogen opnieuw opstarten, als de social distancing-regels gerespecteerd worden. Telewerk blijft wel de norm.

- Alle reizigers vanaf twaalf jaar moeten op het openbaar vervoer hun mond en neus met een mondmasker, sjaal of andere stof bedekken. Niet alleen in de voertuigen zelf, maar ook aan de ingang van de gebouwen, het perron...

- Sportieve activiteiten in de buitenlucht en zonder contact zijn opnieuw toegelaten, met maximaal twee personen (of meer indien de personen onder hetzelfde dak wonen). Denk bijvoorbeeld aan tennis, vissen, golf, atletiek, kayak…

FASE 1B: 11 MEI

- Alle winkels mogen heropenen, zonder discriminatie van grootte of sector. Al moeten natuurlijk ook hier de social distancing-regels gerespecteerd worden.

FASE 2: 18 MEI

- De mogelijkheid van privébijeenkomsten thuis wordt bestudeerd.

- Fysieke en sportieve activiteiten kunnen worden uitgebreid naar meer dan twee personen (na evaluatie).

- Eéndagsexcursies in het binnenland kunnen overwogen worden (na overleg). Hetzelfde geldt voor tweede verblijven.

- Op 15 mei mogen de scholen al eens proefdraaien, de echte heropening volgt op 18 mei. In een klas mogen maximaal tien leerlingen en één leerkracht zijn. Er moet minstens 4 vierkante meter per leerling voorzien zijn en nog eens 8 vierkante meter voor een leerkracht. Voor alle leerkrachten en leerlingen vanaf twaalf jaar is het verplicht een mondmasker te dragen.

- De heropening van musea wordt overwogen. Onder voorwaarden.

- Er wordt bekeken of en onder welke voorwaarden contactberoepen, zoals kappers, hun activiteit kunnen hernemen.

FASE 3: NIET VOOR 8 JUNI

- De eventuele en geleidelijke heropening van restaurants, en later ook de cafés en bars wordt bestudeerd.

- Tegen eind mei wordt er beslist over het al dan niet doorgaan van jeugdbewegingskampen en zomerstages.

- Ook het toelaten van meerdaagse reizen in binnen- en buitenland wordt bekeken. Net als de opening van toeristische attracties zoals dierentuinen en pretparken.

- Massa-evenementen blijven tot en met 31 augustus verboden, maar er wordt wel bekeken of kleinere openluchtevenementen kunnen doorgaan.

- De maatregel rond huwelijken en begrafenissen wordt niet versoepeld. Voor huwelijken blijft een religieuze dienst mogelijk in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. Burgerlijke huwelijken worden voltrokken, maar enkel in de aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij begrafenissen mogen maximum 15 personen aanwezig zijn, met behoud van een afstand van anderhalve meter.