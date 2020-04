Opnieuw winkelen vanaf 11 mei en terug naar school op 18 mei. Maar nog niet op café

We keren beetje bij beetje terug naar ons leven van voor de coronacrisis. Zo mogen we vanaf 11 mei opnieuw boodschappen doen, ook in niet-essentiële winkels. De scholen kunnen vanaf vrijdag 15 mei proefdraaien, de echte heropening is voor maandag 18 mei voorzien. Al zal dat zeer beperkt zijn in het begin. Het slechte nieuws is dat cafés en restaurants wellicht nog meer dan een maand gesloten blijven.

Het waren moeilijke discussies in de Veiligheidsraad, dat was vooraf duidelijk. “De moeilijkste beslissingen om te nemen in een politieke carrière”, zei minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel Pierre-Yves Jeholet (MR) voor aanvang van de vergadering. Pas zeven uur later werd er tekst en uitleg gegeven bij de versoepeling van de maatregelen.

Na het uitlekken van het voorlopige rapport van de Groep Experts belast met de Exitstrategie (GEES), eerder deze week, waren de verwachtingen hoog gespannen bij de mensen. Niet zo vreemd. We zijn de lockdown beu. Toch wil de Veiligheidsraad nog niet te ver gaan in toegevingen te doen. Want maatregelen versoepelen om ze dan later, bij een eventuele heropflakkering van het coronavirus, weer te moeten verstrengen is des te pijnlijker voor iedereen.

“De exitstrategie zal een geleidelijk proces zijn, in fases. En het zal evolutief zijn. Maatregelen moeten kunnen aangepast worden in functie van de evolutie van het virus. Een stap terugzetten, is niet uitgesloten wanneer het aantal positieve gevallen weer stijgt en ziekenhuizen onder druk komen te staan”, zei Wilmès duidelijk.

Wat verandert er?

De Veiligheidsraad beslistte vrijdag dat we vanaf 4 mei mondmaskers moeten dragen op het openbaar vervoer en in de scholen. Op school door leerkrachten en leerlingen vanaf 12 jaar. Op bus, trein of tram altijd.

Verder wordt het dragen van een mondmasker voor iedereen aangeraden bij het maken van verplaatsingen. Een mondmasker is aangeraden, maar ook een sjaal of een bandana die mond en neus zijn goed.”Het is belangrijk om handen te wassen voor je het mondmasker manipuleert”, zegt Wilmès.

Het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, MIVB) zal vanaf nu weer vaker rijden. Het blijft aanbevolen om eigen vervoer te gebruiken om de overbevolking op het openbaar vervoer tegen te gaan, en om de piekuren te vermijden.

Bedrijven mogen open vanaf 4 mei. Zij het mits naleving van strikte maatregelen zoals voldoende afstand bewaren. Door nog een week te wachten kunnen bedrijven zich komende week voorbereiden om weer open te gaan, zegt premier Wilmès. Telewerk blijft echter de norm!

Maggie De Block Foto: BELGA

Minister-president Jambon Foto: BELGA

Vanaf 11 mei kunnen we ook weer winkelen, ook voor niet-essentiële boodschappen. Verfwinkels, kledingwinkels, fietsenmakers, schoenwinkels... mogen dan weer open. Alle winkels, dus zonder uitzondering, verduidelijkte Sophie Wilmès. Stoffen - en garenwinkels mogen wel een week vroeger open, vanaf 4 mei dus, om het zelf maken van mondmaskers mogelijk te maken. In alle winkels zullen de regels van sociale afstand blijven gelden.

Toch is de detailhandel niet echt blij. “De gedwongen sluiting verlengen tot 11 mei is een harde maatregel want alle winkels waren helemaal voorbereid om op 4 mei te openen”, zegt Dominique Michel, de CEO van de handelsfederatie. Hij wijst er ook op dat handelszaken al vrijwillig veiligheidsmaatregelen hebben genomen.

“Het betekent een extra week omzetverlies en een ontgoocheling voor velen”, vindt Unizo-topman Danny Van Assche. “Maar als we dat perspectief hebben om op 11 mei effectief de deuren te openen, dan is dat een meer dan helend compromis. We zullen de richtlijnen strikt opvolgen. We roepen iedereen op zich goed voor te bereiden. We hebben voldoende tijd”, zegt Van Assche.

De extra week sluiting voor winkels, zal volgens het Neutraal Syndycaat voor Zelfstandigen (NSZ) extra faillissementen en frustraties teweegbrengen.

Scholen kunnen vanaf vrijdag 15 mei proefdraaien, vanaf 18 mei gaan ze open, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA). Een compromisoplossing. Eerst was 18 mei voorgesteld. Maar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) drong aan op een vrijdag, 15 mei dus. “Zo kan er in het weekend al een eerste evaluatie worden gemaakt en bijgestuurd worden waar nodig.” Maar Brussel en Wallonië hielden het been stijf. Dus, vrijdag proefdraaien, maandag weer naar school. Maar lang niet iedereen. Er mag een paar dagen per week lesgegeven worden in de eerste twee jaren en het laatste jaar van het lager onderwijs, en in het laatste jaar van het secundair onderwijs. De kleuterscholen blijven voorlopig dicht. Zeker tot eind mei.

In een klas mogen maximum tien leerlingen aanwezig zijn. De toegang tot de toiletten worden beperkt.

Buitensporten zoals tennis, ­vissen, golf, paardrijden ... kunnen opnieuw vanaf 11 mei.

Naar de kapper gaan kan nog altijd niet. Pas in de tweede helft van mei wordt bekeken of kapsalons opnieuw open kunnen. Ook thuis mensen ontvangen kan nog niet. In het voorlopige rapport dat deze week uitlekte, was sprake van contact met maximum tien vrienden of familieleden. Maar dat werd van de tafel geveegd. Veel te vroeg, zegt viroloog Marc Van Ranst.

Massa-evenementen blijven tot en met 31 augustus verboden, maar er wordt wel bekeken of kleinere openluchtevenementen wel eerder kunnen doorgaan.

De maatregel rond huwelijken en begrafenissen wordt niet versoepeld. Voor huwelijken blijft een religieuze dienst mogelijk in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. Burgerlijke huwelijken worden voltrokken, maar enkel in de aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij begrafenissen mogen maximum 15 personen aanwezig zijn, met behoud van een afstand van anderhalve meter.

Over kampen van jeugdbewegingen en zomerstages wil men voor eind mei een beslissing nemen.

Wat de opening van restaurants, bars en cafés betreft, dat kan ten vroegste vanaf 8 juni. Ook ten vroegste op 8 juni en na overleg met experts kunnen toeristische attracties als dierentuinen en pretparken weer open.