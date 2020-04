Nog altijd niet zeker wanneer we weer op bezoek mogen: “Niets is in steen gebeiteld, en zeker niet de deadlines”

Het is nog minstens 24 dagen wachten voor je weer op bezoek mag bij vrienden of familie. Of het daarna wél kan, wordt “bestudeerd”. Na “zeven weken van opofferingen op menselijk vlak” is er nog steeds geen concreet perspectief. Sporten in de openlucht is wel weer toegestaan met twéé vrienden in plaats van één. Maar tegelijk waarschuwt de premier: “Niets is in steen gebeiteld, en zeker niet de deadlines.”