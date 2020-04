Weer gaan werken vanaf 4 mei? Deze richtlijnen moet je volgen

Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) heeft een gids gepubliceerd om in coronatijden weer aan het werk te gaan.

De Nationale Veiligheidsraad heeft aangekondigd dat telewerken aangeraden blijft, maar dat bedrijven waarbij dat niet mogelijk is wel mogen heropenen onder voorwaarden. Federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) publiceerde vrijdag al wel een gids met concrete en algemene maatregelen die gevolgd moeten worden.

De gids is tot stand gekomen en uitgebreid besproken met de sociale partners en de administratie en vormt volgens haar een essentieel onderdeel van de herstart van bedrijven en handelszaken.

“Naleving van deze veiligheidsvoorschriften is voor iedereen uitzonderlijk belangrijk om een heropflakkering van het coronavrius tegen te gaan. Iedereen, werkgevers, werknemers consumenten of leveranciers, kan gesanctioneerd worden bij niet naleving”, waarschuwt Muylle, maar het is vooral de bedoeling om bedrijven te helpen om de regels na te leven. “De inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk zal hierbij een rol spelen, in eerste instantie via een begeleidende en oplossingsgerichte aanpak.”

Klassiekers

De regels bevatten vooral de grote klassiekers, zoals afstand houden, handen wassen en thuis blijven als je je ziek voelt. Maar ze geven ook concrete richtlijnen over hoe zoiets in de praktijk omgezet moet worden. Zo staat er bijvoorbeeld duidelijk in de richtlijnen dat collectieve beschermingsmiddelen - tussenwanden, linten of markeringen op de grond - voorrang krijgen op persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers. Die beschermen de drager niet tegen besmetting door anderen, ze vangen wel spatten of druppels op die door de drager worden uitgestoten.

De gids zegt ook hoe werknemers zich moeten gedragen tijdens hun woon-werkverkeer, in de kleedkamer, op het werk zelf, en hoe de werkgever dat moet organiseren, op het vlak van werkplekken of sanitair.