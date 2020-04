José Mourinho belt met Thomas Meunier: kiest de Rode Duivel voor Tottenham?

Waar speelt Thomas Meunier (28) volgend seizoen? De Rode Duivel is in juni einde contract bij Paris Saint-Germain en leek op weg naar Borussia Dortmund. Het contract lag klaar. Toch probeert Tottenham nu stokken in de wielen te steken.

Volgens de Franse krant L’Equipe heeft Spurs-coach José Mourinho persoonlijk naar Meunier gebeld. The Special One was naar verluidt heel hartelijk en overtuigend tegenover de rechtsback. Het wordt dus nog een moeilijke keuze. Bij Borussia zitten landgenoten Witsel en Thorgan Hazard, bij Tottenham wachten Toby Alderweireld en Jan Vertonghen (die weliswaar ook einde contract is).