Eerst test voordat scholen echt opengaan: “Ik besef dat we geen volledige soelaas bieden aan álle ouders”

Proefdraaien op 15 mei en officieel heropenen op 18 mei. Dat is het Belgische compromis dat uit de bus is gekomen voor de herstart van de scholen. “Ik besef dat we zelfs dan geen volledige soelaas bieden aan álle ouders, maar ik hoop toch dat dit eerste concrete perspectief een houvast kan zijn”, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).