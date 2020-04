De strijd om 1A: deze vijf 1B-clubs vinden dat ze recht hebben op een plekje in de hoogste voetbalafdeling

Is er straks genoeg plaats in 1A? Vijf clubs uit 1B hopen stilletjes op promotie. En wel om deze redenen.

Beerschot - Na het BAS-debacle met KV Mechelen willen de Ratten zich niet opnieuw de kaas van het brood laten eten. Beerschot won de heenwedstrijd van de promotiefinale en wil zich desnoods met juridische middelen een weg naar 1A forceren. Op het Kiel hopen ze dat het niet nodig is, maar met ondervoorzitter Walter Damen hebben ze een juridische tank in de garage.

OHL - Oud-Heverlee Leuven verloor de heenwedstrijd van de promotiefinale, maar wil de terugwedstrijd aan Den Dreef niet spelen. Als 1A wordt stopgezet, moet 1B volgen, zo luidt de redenering. De gezondheid van 1B-spelers is niet ondergeschikt aan die van 1A. Als het niet zou lukken samen met Beerschot te promoveren naar 1A vinden de Stella-drinkers dat zij als hoger geklasseerde promotiefinalist toegang moeten krijgen tot de Jupiler League. OHL eindigde immers hoger dan Beerschot in de reguliere competitie.

Westerlo - Als in 1A de stand van de reguliere competitie de eindstand wordt, moet dat ook in 1B kunnen, vindt Westerlo. De Kemphanen verzamelden de meeste punten over een heel seizoen en vinden dat ze daardoor recht hebben op de promotieplaats.

Virton - De evocatiecommissie van de voetbalbond (kende u die al?) besliste dat de wedstrijd Virton-Beerschot herspeeld moet worden. De kans dat dat gebeurt is klein, maar Virton kon mits winst over Westerlo springen in het eindklassement en vindt dat het dus een plaats waard is in 1A.

Union - En ook Union droomt nog van 1A als het BAS de licentie afpakt van Virton, Roeselare en Lommel en er nieuwe plaatsen vrijkomen in de hoogste afdeling.