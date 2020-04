Waanzin in Nederland: geen kampioen en geen degradatie (na uitlekken e-mailadres)

Chaos in Nederland. De competitie is er al officieel stopgezet en de voetbalbond KNVB boog zich over de rangschikking. Een officiële kampioen aanduiden vond men ongepast. Leider Ajax krijgt wel het belangrijkste Champions League-ticket. Terwijl coleider AZ – evenveel punten, maar een minder goed doelpuntensaldo – naar de CL-voorrondes moet. De Alkmaarders zijn daar evenwel niet mee akkoord, zelfs al volgt er misschien nog een financiële compensatie vanuit Amsterdam.

Het wordt pas helemaal comedy capers als we naar de degradatie/promotie kijken. In Nederland vroeg men de clubs om te stemmen. Maar liefst 16 clubs waren pro degradatie, 9 clubs waren tegen en 9 clubs onthielden zich. Normaal zouden ADO Den Haag en RKC Waalwijk dus moeten zakken uit de Eredivisie en zou hun plaats moeten ingenomen worden door stijgers Cambuur en De Graafschap. Die laatste waren duidelijk op weg naar promotie.

Alleen overrulede de KNVB de stemming. Er komt geen degradatie en promotie, want het e-mailadres waar de stemmen naartoe moesten gestuurd worden, lekte uit. De Bond werd dus ook bestookt met mails van supporters. Het laat zich raden dat Cambuur en De Graafschap woest zijn.

Uitploeg wint beker

Ook de verdeling van de Europa League-tickets krijgt een juridisch staartje. Vooral het voorronde-ticket voor Willem II zorgt voor onvrede. Utrecht blijft met lege handen achter. Oké, ze hadden 3 punten minder, maar ook een match minder gespeeld. Bovendien stond Utrecht ook in de bekerfinale. Die wordt niet in rekening gebracht en ook die dreigen ze te verliezen. In Nederland is er immers een reglement dat stelt: als een bekerduel niet gespeeld kan worden, wordt het resultaat automatisch 0-1. Feyenoord was in de finale – die bovendien ook in De Kuip zou gespeeld worden – geloot als uitploeg.. Zoveel onrecht pikt Utrecht niet en dus willen ze naar de rechtbank stappen. (jug)