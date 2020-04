Pro League stemt maandag over stopzetting competitie

De strijd om 1A: deze vijf 1B-clubs vinden dat ze recht hebben op een plekje in de hoogste voetbalafdeling

1 Wat staat er maandag op de agenda?

Alle clubs uit 1A en 1B zijn om 16 uur uitgenodigd in een (video-)vergadering en stemmen over vijf agendapunten. De belangrijkste vragen zijn of de competitie in 1A definitief wordt stopgezet en of het huidig klassement na negentwintig speeldag als eindklassement wordt aanvaard. Voor dat laatste is een meerderheid van tachtig procent van de stemmen nodig. Het gaat immers over een wijziging van de competitieformule in het huidige seizoen.

Ook over de stopzetting van de wedstrijden in 1B wordt gestemd. Waar maandag niet over wordt gestemd is de bedeling van de Europese tickets of de promotie/degradatie. De clubs stemmen wel om een mandaat te geven aan twee werkgroepen - een voor 1A en een voor 1B. Die moeten tot welomlijnde voorstellen komen voor een nieuwe algemene vergadering die gepland is half mei. Dan zou er ook meer duidelijkheid moeten zijn over de licenties voor het BAS en hoeveel profclubs er over blijven.

2 Is er nog twijfel over de Europese tickets?

Als de huidige stand de eindstand wordt is Club Brugge officieel kampioen en mag het de groepsfase van de Champions League in. AA Gent start in de derde voorronde van de Champions League en Standard speelt als vijfde in de tweede voorronde van de Europa League.

Charleroi en Antwerp moeten afwachten. Wordt de plaats in de stand als criterium genomen, dan gaat Charleroi naar de groepsfase van de Europa League en Antwerp in de derde voorronde. Maar de rollen worden alsnog omgekeerd, indien Antwerp de bekerfinale wint tegen Club. De kans dat die finale nog wordt gespeeld is minuscuul maar de beslissing daarover valt in principe niet maandag. Bovendien legt Antwerp zich ook zonder dat de finale nog wordt afgewerkt, niet zomaar neer bij de toewijzing van het beste EL-ticket aan Charleroi. Dat ticket kan minimaal een vijftal miljoen waard zijn.

3 Wordt er al beslist over promotie en degradatie?

De discussie rond promotie en degradatie dreigt een van de heetste aardappels te worden. Hier gaat het niet alleen om geld, maar in sommige gevallen om het voortbestaan van een club. De Pro League wil de discussie zo ver mogelijk naar achter schuiven, tot na de uitspraken van het BAS half mei. Pas dan zal blijken hoeveel profclubs er over blijven en of er überhaupt een competitie in 1B kan worden gevormd.

Op vraag van OHL wordt er maandag wel gestemd over het stopzetten van de competitie in 1B. Dat zou betekenen dat de terugwedstrijd van de promotiefinale tegen Beerschot niet meer gespeeld zou worden. Ook de te herspelen wedstrijd Beerschot-Virton kan dan niet afgewerkt worden. Wat de beslissing om niet meer te voetballen in 1B betekent voor promotie is voer voor discussie. Vijf clubs in 1B menen recht te hebben op promotie (lees hiernaast). Als Moeskroen (of Standard of Oostende) zijn licentie niet krijgt, blijft Waasland-Beveren in 1A. Krijgen twee eersteklassers geen licentie zijn de gekste scenario’s mogelijk. Zelfs een toss tussen Beerschot en OHL behoort dan tot de mogelijkheden.

4 Met welke formule spelen we volgend seizoen in 1A?

Om een Nederlands scenario te vermijden – stemmen over promoveren en degraderen – denkt de Pro League na over een formule met 18 (of zelfs 20) ploegen in 1A. Op die manier zouden er meer winnaars dan verliezers zijn en kan er sneller een compromis worden gevonden voor het nieuwe voetbalseizoen. Bovendien dekken de Pro League en de KBVB zich in voor mogelijke schadeclaims. De verwachting is dat Beerschot en OHL juridische stappen zetten indien ze niet zouden worden toegelaten tot 1A. En ook Waasland-Beveren kan via de rechtbank pleiten voor niet-degradatie. Het had op de afgelaste laatste speeldag nog een waterkans zich te redden.

Het grootste obstakel voor een competitie met 18 of 20 is dat er dan geen play-offs mogelijk zijn. Op 11 juni 2021 begint het EK al en moet het volledige seizoen afgewerkt zijn. Een invloedrijke groep clubs – met onder meer Gent, Genk en Charleroi – pleit voor het behoud van de play-offs en wil de huidige formule aanhouden. Om alles gepland te krijgen circuleerde zelfs het voorstel om met veertien plus play-offs het seizoen 2020-2021 aan te vatten.

5 En met welke formule in 1B?

Een tweede probleem van een competitie met 18 of 20 in 1A is wat er dan nog van de Proximus League zal overschieten. Lokeren is al failliet. Drie andere 1B’ers dreigen voor het BAS hun licentie te verliezen. Uit eerste amateur hebben voorlopig alleen Deinze en RWDM een licentie. Het voorstel van de grote ploegen om 1B aan te vullen met U21 of U23-ploegen wordt radicaal van de hand gewezen door de kleinere profclubs. In plaats van op vrijdag of maandag te voetballen tegen de reserven van de groten vinden zij het tijd voor een diepgaande hervorming van het profvoetbal.

Als er straks twintig profploegen overblijven is de verleiding groot om 1B voorgoed op te doeken en één reguliere competitie met 38 speeldagen te vormen. Dat voorstel zou worden gesteund door de overblijvende 1B-ploegen (gratis promotie), de kleinere clubs uit 1A (weg met het gedrocht van Play-off 2) én kampioen Club Brugge. Voorzitter Bart Verhaeghe is een hevige tegenstander van de play-offs en zou dankzij de huidige crisis zijn zin kunnen krijgen. Eén profcompetitie met twintig betekent trouwens niet dat promotie en degradatie niet meer mogelijk is. Alle ploegen met een proflicentie zouden de mogelijkheid kunnen krijgen tot promotie.