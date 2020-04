Eerst even testen, dan pas voor echt

Scholen kunnen ‘proefdraaien’ op 15 mei, maar de ‘echte’ heropening is pas voor 18 mei. Dat is de gulden middenweg die uiteindelijk uit de bus is gekomen bij de Nationale Veiligheidsraad. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) had afgelopen woensdag de vlucht vooruit genomen door zélf met een voorstel te komen voor de heropening van de scholen, na overleg met het onderwijsveld. De Franstaligen kwam niet met zo’n voorstel naar buiten, maar wel was duidelijk dat zij 18 mei naar voren schoven. Met het compromis wordt dus iedereen tevredengesteld.

In de praktijk zullen wellicht de meeste scholen in Vlaanderen de deuren openen op vrijdag 15 mei, terwijl ze over de taalgrens eerder voor de maandag erop zullen kiezen. “Wij zijn altijd voorstander geweest van een opening op 15 mei”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. “Scholen kunnen zich wel voorbereiden op de heropening, maar de werkelijkheid is toch altijd iets weerbarstiger. Starten op vrijdag betekent dat scholen in het weekend meteen kunnen bijschakelen.”

Geleidelijke opening

Ook inhoudelijk is weinig afgeweken van het advies van Weyts. In het basisonderwijs mogen kinderen van het eerste en tweede leerjaar vier dagen per week naar school en in het zesde leerjaar twee dagen. In het secundair zouden wel twee extra leerjaren naar scholen mogen. In het voorstel van woensdag was enkel sprake van de laatstejaars: één dag per week voor scholieren uit het aso en twee dagen voor zij in het kso, tso en bso. De kleuterscholen blijven dicht. Pas eind mei wordt geëvalueerd of die open kunnen.

Over de kwestie van de mondmaskers was bij het overleg afgelopen woensdag nog veel discussie. Uiteindelijk is uit de bus gekomen dat mondmaskers verplicht worden voor alle leerkrachten. Voor leerlingen geldt die verplichting pas vanaf 12 jaar.

“Ik besef dat we geen volledige soelaas bieden aan álle ouders, maar ik hoop toch dat dit eerste concrete perspectief een houvast kan zijn. Deze moeilijke tijden vragen veel van ouders, leerlingen en leerkrachten”, zegt Ben Weyts.