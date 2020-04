Balta krijgt klap op de beurs

Het aandeel van tapijtfabrikant Balta is vrijdag even tot ongeveer 15 procent teruggezakt op Euronext Brussel. ‘s Avonds stond er nog een verlies van 10,22 procent op de tabellen.

Dat gebeurde na de publicatie van het jaarverslag, waarin staat dat het bedrijf door de dalende winst (ebitda) zijn schuldconvenant op de doorlopende kredietfaciliteit van 61 miljoen euro mogelijk niet zal kunnen nakomen in het lopende tweede kwartaal en de daaropvolgende kwartalen. In dat convenant was bepaald dat de schuldgraad niet hoger mag liggen dan 6,5 keer de aangepaste brutobedrijfswinst. “We hebben proactief een akkoord bereikt met de betrokken banken om de berekening van het convenant aan te passen aan de impact van Covid-19 tot en met het tweede kwartaal van 2021”, staat in het jaarverslag. Balta heeft er dan ook vertrouwen in dat “met een aangepaste berekening een niet-naleving wordt voorkomen”.

Balta geeft nog mee dat, hoewel de vooruitzichten onduidelijk zijn omdat de coronapandemie nog steeds aan de gang is, het denkt “in staat te zijn om aan de verplichtingen en toezeggingen te voldoen, doorheen de hele prognoseperiode”.

De tapijtfabrikant heeft na de virusuitbraak en de daaropvolgende daling van de vraag zes van de acht fabrieken stilgelegd. De operationele kosten zijn daardoor met 37 procent gedaald, klinkt het. Het bedrijf verwacht dat de productie begin juni opnieuw zal toenemen. “In dat scenario schatten we dat we in het vierde kwartaal van 2020 ongeveer 85 procent van onze capaciteit zullen bereiken. We verwachten dat er extra werkkapitaal nodig zal zijn wanneer we met de productieverhoging beginnen. We gaan ervan uit dat onze klanten zullen blijven betalen volgens de factuurvoorwaarden en we zijn van plan om onze kasstromen conservatief te blijven beheren voor de hele duur van de Covid-19-crisis.”(krs, blg)