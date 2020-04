Is Kim Jong-Un dood?

Waarnemers speculeren almaar meer over het overlijden van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un (36). De man die Noord-Korea al negen jaar op dictatoriale wijze leidt, zou hersendood zijn verklaard zijn na een hartoperatie. Eerder deze week meldde de Amerikaanse nieuwszender CNN al dat Jong-Un met stevige hartklachten een operatie had moeten ondergaan. Volgens CNN, dat zich baseerde op veiligheidsbronnen, zou de spoedoperatie het gevolg zijn geweest van jarenlang excessief roken, overgewicht en een medische voorgeschiedenis. Ook zijn vader en grootvader kampten immers met zware hartproblemen. VS-president Trump weerlegde die info deels en wenste zijn vroegere aartsvijand en huidige “goede vriend” veel beterschap.

Vrijdag meldden “goedgeplaatste bronnen” in Hongkong echter dat de Koreaanse leider dood was en dat zijn overlijden stilgehouden wordt omdat er geen opvolger klaarstaat. Zo is zijn zoon van tien nog veel te jong om de fakkel over te nemen. Vanuit Noord-Korea bleef het ook gisteren stil. Eerder deze week liet Jong-Un wel een nationale herdenking voor zijn overleden vader schieten. Een officiële bevestiging van zijn dood is er hoegenaamd niet, dus blijft de vraag of de info uit Hongkong wel klopt. Vanuit Zuid-Korea kwam dan weer de melding dat de ‘Geliefde Leider’ gesignaleerd was bij werken in een havenstad. Maar ook dat bleef onbevestigd. Wordt vervolgd.(phu)